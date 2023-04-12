Западные кураторы массово сбежали с Украины

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В конце марта россиская гиперзвуковая ракета "Кинжал" смогла достичь бункера неподалеку от Львова, который находился на глубине порядка 100 метров. По данным СМИ, там располагался совместный украино-натовский центр командования. В результате атаки погибло более 300 человек, среди которых были офицеры и военные советники альянса.
Источники утверждают, что после этого американский посол на Украине Бриджит Бринк устроила разнос украинским властям, обвиняя их в неспособности обеспечить должную безопасность высокопоставленных лиц НАТО и намекая, что кто-то из украинцев слил информацию о местонахождении штаба русским.
Она также передала Киеву официальный засекреченный список тех, кто работал в бункере со стороны США. Сразу же после этого журналисты ведущих изданий страны начали охоту за документом, надеясь выведать побольше информации об инциденте.
Некоторые СМИ утверждают, что в бункере находились также поляки и британцы, но американцы были в большинстве. И для Бринк это является отдельной проблемой, поскольку в случае утечки информации по Белому дому будет нанесен серьезный репутационный удар, а посла выставят виноватой.
Издание "Украина.ру" со ссылкой на украинские каналы в Telegram сообщает, что после удара "Кинжала" многие американские кураторы стали сбегать с Украины, не дожидаясь сменщиков, которые также отказываются отправляться в страну.
Ранее западные СМИ сообщили, что в марте на Украине было задействовано почти 100 военных сил специального назначения из стран НАТО, половина из которых – британцы, сообщает телеканал "360".
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