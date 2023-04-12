WP: ВСУ провалили все планы по контрнаступлению

WP: ВСУ провалили все планы по контрнаступлению
Kay Nietfeld/www.globallookpress.com
Припасы на исходе, а появятся ли новые - вопрос открытый

Контрнаступление, планируемой украинским Генштабом на весну 2023 году, вероятно, будет отложено на неопределенный срок. Изначально Киев медлил, ожидая подходящих погодных условий. Режим Владимира Зеленского пытался удержать Бахмут, стараясь спасти политический рейтинг – в итоге ВСУ потеряли в боях против российских войск элитные подразделения, которые берегли для контрнаступления.

The Washington Post пишет, что Запад начал тормозить поставки вооружения и боевых припасов. Материальная база, предоставленная союзниками из Европы и Соединенными Штатами, позволила ВСУ "отбросить" российскую группировку в 2022 году из позиций в Харьковской и Херсонской областях.

Однако с тех пор ситуация замедлилась. Киев не знает, будут ли союзники предоставлять военную помощь в объемах, которые позволят выйти из тупика.

"Украинские силы продолжают нести потери. Битва за Бахмут превратилась в самое продолжительное и кровопролитное сражение войны с огромными потерями", – говорится в материале. 

Источник: The Washington Post ✓ Надежный источник
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