Эммануэль решил вести собственную игру

Франция – единственный член Европейского Союза, блокировавший выделение средств ЕС на приобретение припасов на нужды ВСУ. Стоимость проекта – 2 миллиарда долларов, из которых 50% планируют направить странам Евросоюза для возмещения поставок для украинской армии.

Проблема же в том, что европейские страны сами начали испытывать дефицит снарядов. Поэтому ЕС ищет закупщиков в других странах.

Париж же, по некоторым данным, не поддержал схему. Один из источников Polska Agencja Prasowa утверждает, что правительство Эммануэля Макрона считает целесообразным возмещение средств как за артиллерийские припасы, так и за ракеты – даже если Украина не попросит о последних, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Вторую половину суммы ЕС планировали выплатить уже оборонным подрядчикам на производство припасов из ФРГ, Польши или Франции. Париж отказался поддерживать и эту инициативу.

"Проект предполагал, что возмещение припасов производится лишь исходя из требований Украины. Франция, не объясняя причин, намерена исключить это положение", – говорится в материале.

Некоторые евродипломаты полагают, что таким образом Париж лоббирует собственный военно-промышленный комплекс, выбивая тому бюджет. Фактически Франция пытается принудить остальных участников к заказу конкретного оборудования, в котором отсутствует необходимость для ВСУ.

Cхожим образом Штаты добивались для Lockheed Martin закупок F-35 от европейских партнеров. Сколько боевых вылетов провели пилоты стран-участниц НАТО на этих самолетах за последние несколько лет – вопрос риторический. Несколько лет назад закупочная цена модели превышала 120 миллионов долларов.