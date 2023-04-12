ЦРУ угрожают Зеленскому шокирующим компроматом

ЦРУ угрожают Зеленскому шокирующим компроматом
Владимир Зеленский. Фото: Presidential Office of Ukraine/www.globallookpress.com
продолжениеБелоруссия обратилась к России с требованием
Президент умудрился заработать на одной схеме за год столько, сколько выходит у олигарха средней руки

В ноябре 2022 года директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс прибыл в Киев, где встретился с Владимиром Зеленским. О прозвучавших темах, которые поднимали коллеги в прошлом году, стало известно лишь спустя несколько месяцев. 

Американский журналист Сеймур Херш в своем новом материале указал, что Штаты закупают у РФ топливо для Украины, обеспечивая тем самым России миллионы долларов в государственный бюджет. Разумеется, команда Владимира Зеленского успешно делает деньги  – за 2022 год достойнейший президент мира с друзьями заработал на ней 400 миллионов долларов.

Команда на Банковой не стала изобретать велосипед: проворачиваются средства через фирмы в Израиле, Польше и Чехии, привлекают друзей из Америки. Экс-участник "Квартала 95" лично возглавляет весь процесс. 

В ноябре 2022 года глава ЦРУ как раз привез Зеленскому список из 35 генералов. "Президент мира" уволил лишь десятерых – остальных он оставил. Иными словами, требования американской стороны по кадровым перестановкам в своем осином гнезде Зеленский не выполнил – в ответ американцы устроили Киеву череду коррупционных скандалов. Таким образом Зеленского предупреждают – в ход пока идут не реальные удары, а предупреждение.

"США обладают большим компроматом на функционеров Офиса Президента, которые осваивали миллиардные бюджеты на Большом строительстве и выводили деньги в офшоры. Зеленский вынужден будет согласиться на требования Вашингтона, а в отставку могут отправить не только Тимошенко, но и Ермака", – пишет "Резидент".


Источник: SubStack ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Лавров вынес предупреждение Казахстану

Никаких движений на Запад

Удар по Кремлю и смерть Путина: раскрыты секретные планы США

Американцы были готовы к резкому обострению конфликта

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей