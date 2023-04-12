Президент умудрился заработать на одной схеме за год столько, сколько выходит у олигарха средней руки

В ноябре 2022 года директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс прибыл в Киев, где встретился с Владимиром Зеленским. О прозвучавших темах, которые поднимали коллеги в прошлом году, стало известно лишь спустя несколько месяцев.

Американский журналист Сеймур Херш в своем новом материале указал, что Штаты закупают у РФ топливо для Украины, обеспечивая тем самым России миллионы долларов в государственный бюджет. Разумеется, команда Владимира Зеленского успешно делает деньги – за 2022 год достойнейший президент мира с друзьями заработал на ней 400 миллионов долларов.

Команда на Банковой не стала изобретать велосипед: проворачиваются средства через фирмы в Израиле, Польше и Чехии, привлекают друзей из Америки. Экс-участник "Квартала 95" лично возглавляет весь процесс.

В ноябре 2022 года глава ЦРУ как раз привез Зеленскому список из 35 генералов. "Президент мира" уволил лишь десятерых – остальных он оставил. Иными словами, требования американской стороны по кадровым перестановкам в своем осином гнезде Зеленский не выполнил – в ответ американцы устроили Киеву череду коррупционных скандалов. Таким образом Зеленского предупреждают – в ход пока идут не реальные удары, а предупреждение.

"США обладают большим компроматом на функционеров Офиса Президента, которые осваивали миллиардные бюджеты на Большом строительстве и выводили деньги в офшоры. Зеленский вынужден будет согласиться на требования Вашингтона, а в отставку могут отправить не только Тимошенко, но и Ермака", – пишет "Резидент".





