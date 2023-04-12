Белоруссия обратилась к России с требованием

Минск настаивает на одном решении Кремля по Украине

Белорусские власти призывают Российскую Федерацию и Украины к переговорному процессу для урегулирования ситуации. Глава МИД республики Сергей Алейник указал, что позиция Минска остается прежней и вполне ясной: нужно срочно прекратить гибель гражданского населения.

Алейник указал, что Белоруссия, как и Венгрия, куда он прибыл с официальным визитом, поддерживает мирный процесс по урегулированию.

Перемирие на Украине, добавил глава внешнеполитического ведомства Белоруссии, необходимо заключить со сведением военных маневров обеих сторон к минимуму: без перемещения, перегруппировки личного состава, техники и боевых припасов.

Сейчас основным местом боевых столкновений российских подразделений и украинских войск остается бахмутское направление. По заявлениям Минобороны, штурмовые группы "Вагнера" взяли три квартала Бахмута, передает "Пятый канал".







