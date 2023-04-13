Противнику нанесено поражение

Российские ВС поразили позицию противника на донецком направлении. В ход пошли термитные снаряды, которые в момент разрыва воспламеняются и достигают температуры горения до 2,7 тысячи градусов, отмечает RT.

Как пишут медиа, речь идет о самом распространенном оружии зажигательного вида. Термитные снаряды наносят эффективное поражение личному составу противника как в условиях ровной открытой местности, так и в укрытиях ВСУ. Вспыхнувший пожар не представляется возможным потушить, передает телеканал "360".

"Общественная служба новостей" уточняет, что термитные снаряды, как правило, запускают из РСЗО "Град".

Согласно приведенным данным, за минувшие сутки на направлении Купянска ВС России уничтожили две ДРГ противника, уничтожив польскую самоходку с танком.