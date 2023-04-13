Киев не знает, как выйти из тупиковой ситуации

Наиболее проблемная тема украинской армии – техника, в которой ВСУ испытывают острый дефицит. Остатки советского военного наследия уже израсходованы, иностранная помощь доходит слишком медленно. Запад в принципе может в один прекрасный момент лишить Киев поставок, считает ветеран военной разведки Рустем Клупов.

Украинская ПВО когда-то была сформирована на основе существовавшей в СССР. То же самое можно сказать и об авиации. Проблема в производстве в целом – вернее, в его полном отсутствии, уточняет URA.ru.

Более того, полноценная замена техники на иностранную означает, что каким-то образом необходимо переучивать личный состав. Как это сделать Киеву в условиях боевых действий и срочного затыкания дыр бойцами, которые надели буквально вчера форму и отправлены погибать на Бахмут – загадка.

По информации телеканала "360", ВСУ подрывают в Бахмуте жилую застройку, пытаясь замедлить наступление штурмовых подразделений "Вагнера". При отступлении войска противника просто подрывают застройки и высотки.