У Пентагона появились очень плохие новости для Зеленского

У Пентагона появились очень плохие новости для Зеленского
Владимир Зеленский. Фото: Presidential Office of Ukraine/www.globallookpress.com
Запад сворачивает поставки оружия

Американские власти не собираются выделять дополнительную военную помощь украинским партнерам перед контрнаступлением, к которому готовятся ВСУ. Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на собственные источники в Пентагоне.

Пакет военной помощи, объявленный в Соединенных Штатах, оказался "последним отчаянным усилием", так как у Запада на исходе ресурсы для покрытия всех нужд для ВСУ. Собственные запасы украинской армии находятся на критической отметке – их практически нет.

Ранее польский премьер Матеуш Моравецкий заявлял, что лишь прямое вмешательство Джо Байдена может помочь Украине. В Варшаве считают, что для спасения ВСУ Штаты должны договориться с Южной Кореей о передаче артприпасов для украинских войск. Все остальные страны уже передали основную часть имевшихся ресурсов.

Однако бывший советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович считает, что причина кроется в другом – срывается контрнаступление исключительно из-за непогоды, а танковая техника не может проехать по мокрому грунту, передает "Радио 1".

По информации Запада, в рассекреченных данных Пентагона озвучиваются потери украинской стороны: в целом ВСУ потеряли до 131 тысячи человек, уточняет РИА ФАН.

Источник: The New York Times ✓ Надежный источник
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