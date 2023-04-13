Кремль ответил на ультиматумы Гаагского трибунала

Москва готовит встречные меры

Москве предстоит провести анализ по решению Гааги, обязавшей выплатить украинскому "Нафтогазу" пять млрд долларов за "крымские активы". Соответствующее заявление сделал сегодня, 13 апреля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что Кремль привлечет к анализу ситуации специалистов, занимающихся защитой российских прав. На основе этих действий впоследствии и выработают решение о дальнейших шагах.

Ранее Третейский суд в Гааге вынес решение в пользу "Нафтогаза" и обязал Москву к выплате компенсаций за некий ущерб, нанесенный в Крыму. Речь идет, по информации самой украинской энергетической компании, о буровых установках, флоте и газопроводах с административными зданиями.

Гаага также пригрозила, что отказ Москвы повлечет принудительное изъятие активов России в европейских странах, уточняет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Песков также отреагировал на заявление украинского МИД о намерении Киева сделать из Черного моря воды НАТО: в Кремле заявили, что такого никогда не произойдет, передает РИА ФАН.

По словам заместителя главы российского МИД Александра Глушко, альянс умудрился превратить в зону соперничества и повышенного напряжения не столько Черное море, сколько Балтику – теперь линия соприкосновения РФ и НАТО растянется на 1200 километров, пишет "Пятый канал".