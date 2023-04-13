Пентагон жестко опростоволосился

Несколько дней в социальных сетях и прессе активно обсуждают утечку секретных данных главного оборонного ведомства Америки. Подлинность документов у многих вызывает вопросы, однако немало специалистов уверены, что материалы настоящие. Экспертной оценкой по поводу нашумевшего инцидента поделился австрийский полковник Маркус Рейснер.



Опытный западный вояка придерживается позиции, согласно которой "слитые" данные действительно являются секретной информацией, потеря которой стала головной болью для Пентагона. Более того, европеец уверен, что опубликованные данные самым радикальным образом повлияют на конфликт, продолжающийся на территории украинского государства.

"Утечка информации является фатальной для США и может иметь решающее значение в конфликте", – подчеркнул полковник.

В частности, стало известно, что американцы активно следят за союзниками и весьма не высоко оценивают шансы киевского режима на победу. Все это может подтолкнуть конфликт к развязке, в которой Киев потерпит сокрушительное поражение.



Тем временем, Европа всеми силами старается отнять российские активы и передать их Киеву. Однако, по мнению немецких экспертов, провернуть эту задумку не удастся, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

