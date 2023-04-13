Президент станет трагической персоной в истории страны

Западные государства сделали большую ставку на киевский режим в надежде его руками разделаться с Российской Федерацией. Однако реальность диктует свои правила. Теперь украинские верховоды только мешают коллективному Западу. К такому выводу пришли опытные американские политологи Ричард Хаасс и Чарльз Купчан.



Аналитики из Соединенных Штатов Америки уверены, что коллективный Запад не на шутку устал от затянувшегося конфликта и давно намеревается перейти к мирным переговорам. Как бы не храбрился нынешний руководитель Незалежной Владимир Зеленский, ему придется подчиниться воле западных кураторов и сесть за стол переговоров.



При этом аналитики напомнили, что на протяжении долгого времени украинский властитель обещал гражданам своей страны безоговорочную победу. Сегодня уже очевидно, что такое развитие событий не представляется возможным. Именно поэтому простые украинцы сочтут поведение президента "изменой родине". Однако Зеленскому все равно придется покориться заокеанским руководителям и подписать невыгодное ему соглашение о мире.



К слову, ранее австрийский полковник заявил, что одна досадная оплошность Америки уничтожит киевский режим.

