Украинцы начинают паниковать

Развитие событий на полях специальной военной операции по демилитаризации киевского режима говорит само за себя. Несмотря на громкие заявления о подготовке контрнаступления, ВСУ продолжают нести колоссальные потери в живой силе. С весьма мрачным для действующих властей Незалежной прогнозом выступил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.



Опытный киевский эксперт подчеркнул, что украинский лидер Владимир Зеленский и вся властная верхушка сегодня оказались в катастрофическом положении. Все дело в том, что верховодами были допущены две стратегические ошибки.



В первую очередь, очевидно, что военная стратегия боевых начальников привела Вооруженные силы Незалежной в тупик. Инициатива и преимущество на фронте принадлежат Армии России.



Во-вторых, украинские вояки терпят острый оружейный голод. Им не хватает боеприпасов. Также наблюдается серьезный дефицит в боевой технике и вооружении.

"Мы сейчас имеем тупиковую ситуацию. Уже недолго осталось", – таким неутешительным для украинских боевиков прогнозом поделился киевский аналитик.

К слову, ранее в США решили участь Владимира Зеленского.

