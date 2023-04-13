"Осталось недолго": в Киеве предрекли катастрофу из-за двух ошибок властей

"Осталось недолго": в Киеве предрекли катастрофу из-за двух ошибок властей
Фото: www.unsplash.com
Украинцы начинают паниковать

Развитие событий на полях специальной военной операции по демилитаризации киевского режима говорит само за себя. Несмотря на громкие заявления о подготовке контрнаступления, ВСУ продолжают нести колоссальные потери в живой силе. С весьма мрачным для действующих властей Незалежной прогнозом выступил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Опытный киевский эксперт подчеркнул, что украинский лидер Владимир Зеленский и вся властная верхушка сегодня оказались в катастрофическом положении. Все дело в том, что верховодами были допущены две стратегические ошибки.

В первую очередь, очевидно, что военная стратегия боевых начальников привела Вооруженные силы Незалежной в тупик. Инициатива и преимущество на фронте принадлежат Армии России.

Во-вторых, украинские вояки терпят острый оружейный голод. Им не хватает боеприпасов. Также наблюдается серьезный дефицит в боевой технике и вооружении.

"Мы сейчас имеем тупиковую ситуацию. Уже недолго осталось", – таким неутешительным для украинских боевиков прогнозом поделился киевский аналитик.

К слову, ранее в США решили участь Владимира Зеленского.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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