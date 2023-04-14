Раскрыта неожиданная позиция по Украине "слившего" документы Пентагона

Раскрыта неожиданная позиция по Украине "слившего" документы Пентагона
Фото: www.unsplash.com
Мужчина решил взять ситуацию в свои руки

Утечка конфиденциальных документов главного оборонного ведомства Соединенных Штатов произвела эффект разорвавшейся бомбы. Американские спецслужбы пришли в ужас от произошедшего и по горячим следам уже схватили первого подозреваемого в "сливе". Теперь в прессе появилась информация, которая может раскрыть, чем руководствовался американец.

Как напоминает информационный ресурс URA.RU, по подозрению в публикации секретных материалов задержан служащий ВВС американской Нацгвардии Джек Тейшера. Ушлые местные журналисты уже опросили знакомых мужчины и получили любопытную информацию.

Так, приятель задержанного объявил, что Джек с большим интересом и скорбью наблюдал за развитием событий на территории украинского государства. Начавшийся конфликт американец считал "удручающим", передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Эта битва между "государствами, у которых должно быть намного больше общего, чем разделяющего" сильно опечалила мужчину, и он решил внести свою лепту в происходящее, отмечает телеканал RT. По словам друга задержанного, "слитые" материалы были предназначены для просвещения друзей Тейшера.

К слову, некоторые эксперты считают, что оплошность Пентагона с утечкой уничтожит Киев.

Источник: The Washington Post ✓ Надежный источник
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