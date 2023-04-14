Тактика военачальников не поддается логике

В многострадальном Артемовске (украинское название – Бахмут) продолжаются ожесточенные бои. Украинский противник несет колоссальные потери на этом направлении. Во многом это связано с неграмотной стратегией вышестоящих вояк.



Так, боец группы "Вагнер" рассказал, что Вооруженные силы Незалежной фактически не озаботились выстраиванием оборонных укреплений, передает интернет-издание "Общественная служба новостей". Очевидно, что в сложившейся ситуации этим вопросом нужно было заняться в первую очередь.



Теперь же выходит, что Киев фактически использует тактику "живых щитов" – стратегически важные позиции защищаются не укреплениями, а просто скоплениями несчастных украинских вояк, которые практически ничем не защищены, передает информационный ресурс "Свободная пресса".



"Оркестрант" подчеркнул, что такой безалаберный подход к обороне является главной причиной огромных потерь в рядах украинского противника, сообщает телеканал "360". "Бахмутская мясорубка" случилась из-за того, что Киев пытается удержать Артемовск живыми людьми, щитами.



К слову, ранее стало известно, что Армия России захватила под Херсоном танк "Леопард".

