Варшаве предстоит огорчить киевский режим

Как известно, польское государство одним из первых ринулось на поддержку профашистского киевского руководства. Официальная Варшава всеми доступными способами старается поддержать Вооруженные силы Незалежной, однако возможности поляков весьма ограничены. Так, крупнейший местный завод Bumar Łabendy признался, что у него большие проблемы с обслуживанием украинских танков Т-64.



Дело в том, что боевые машины незалежных серьезно отличаются от находящихся на вооружении польской армии танков Т-72. В связи с этим ремонт украинских танков вызывает огромные трудности. У поляков просто нет необходимых запчастей и комплектующих.



При этом очевидно: чем дольше будет затягиваться конфликт, тем сильнее украинские боевики будут испытывать потребность в ремонте техники. Устаревшие двигатели Т-64 давно сняты с производства в Польше. Разумеется, обслуживать такую древнюю технику инженерам, привыкшим к более современным боевым машинам, очень сложно.



Пока киевский режим продолжает клянчить помощь у западных стран, Армия России не прекращает громить противника и попавшую в его лапы иностранную технику. Недавно в болоте затонул хваленый немецкий "Леопард".

