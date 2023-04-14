Премьер Венгрии заявил о "несуществующей Украине": Киев устроил скандал

Команда Зеленского вновь напомнила всем, кто тут "гарант безопасности Европы"

Заявление премьера Венгрии Виктора Орбана об отсутствии Украины как государства с действующей экономикой вызвало откровенный переполох в Киеве. Критиковать соседей подрядили Министерство иностранных дел Незалежной.

Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Олег Николенко заявил, что Орбан отличился новым "антиукраинским заявлением". Вместе с тем в Киеве выразили уверенность, что "цинизм" Будапешта налицо – Венгрия сама получает средства, выделяемые Европейским союзом, чтобы поддержать собственную экономическую стабильность.

Николенко добавил, что поддержка Украины обеспечивает странам Запада безопасность самой Европе. Поэтому венгерские власти обязаны выразить Киеву благодарность за "мирное небо" над головой.

Ранее Виктор Орбан заявил, что в экономическом отношении Украина прекратила свое существование как страна. Конфликт против России, уверен венгерский премьер, будет завершен Киевом после того, как Запад прекратить содержать Украину.

"Мы платим за их пенсии и счета. Содержим госучреждения, здравоохранение с образованием. Налогоплательщики Венгрии поддерживают их бюджет, который формирует вся Европа. А венгерское меньшинство на Украине продолжают притеснять. Долго это не продолжится", – пообещал Орбан.