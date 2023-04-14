Не выжил никто: появились подробности удара "Кинжала" по бункеру НАТО на Украине

Не выжил никто: появились подробности удара "Кинжала" по бункеру НАТО на Украине
Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
На голову высших военных чинов упала огромная железобетонная плита

Одно из наиболее значимых событий марта в сводке специальной военной операции – атака российских ВКС в западной части Украины, в ходе которой погибли несколько десятков высокопоставленных офицеров Североатлантического альянса. Речь идет о некоем бункере под Львовом.

Месяцем ранее сообщалось о той самой атаке: ВКС, по сообщениям медиа, поразили некий центр командования и связи ВСУ с НАТО, находившийся под землей на глубине в 120 метров.

Историк Николай Сорокин заявил, что в том самом объекте была размещена основная актуальная система управления ВСУ. Российская стратегическая авиация ударила "Кинжалом" по объекту, в результате чего погибли до 300 офицеров с генералами НАТО.

"Там были и координаторы, и даже руководители, включая генералов Соединенных Штатов и полковников. Очень много – со стороны Польши, были и из Британии", – указал политолог.

Сгубила высшие военные чины приглашенных экспертов из Запада уверенность в собственной неуязвимости: центр размещался на 120-метровой глубине. Там, где когда-то находился пункт управления Закарпатским военным округом Вооруженных сил СССР. Советские специалисты строили такие объекты, как известно, на века: пункт размещался под толщей железобетона в несколько десятков метров.

"Кинжал" эту плиту обрушил на голову гостей. Не выжил никто", – подытожил Сорокин.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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