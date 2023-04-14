Офицер НАТО предрек катастрофу Зеленскому

Офицер НАТО предрек катастрофу Зеленскому
Владимир Зеленский. Фото: Presidential Office of Ukraine/www.globallookpress.com
Киев может рассчитывать лишь на истощающиеся запасы Запада

Перед Белым домом отчетливо прорисовываются перспективы фиаско на Украине. Политический режим в Киеве ждет катастрофа – в более широком смысле то же самое относится к большей части Европы и Североатлантического альянса, уверен отставной офицер военно-морских сил Соединенных Штатов Байрон Кинг.

Исход, который ждет Вашингтон, вполне сопоставим по результатам итогов Вьетнамской войны и вывода войск из Афганистана. 

"Однако Украина затмит все эти результаты. Ни у Америки, ни у НАТО не имеется достаточных объемов военно-промышленного комплекса, способного обеспечить Украину на том уровне, на котором Россия обеспечивает себя. Она уже работает на уровне военного времени. Всего год понадобился Западу, чтобы опустошить склад и перебросить все Украине. Нечем стрелять из "Джавелинов", "Стингеров", 155-мм орудий и HIMARS", – пишет аналитик.

Военные конфликты XXI столетия ведутся в промышленных масштабах. А потому необходимо обращать внимание на технологическую, химическую и фабричную базу противника.

"Украина же этого не делает. Она может полагаться исключительно на поставки Запада, которые быстро истощаются. В наличии у России – сотни самолетов из фронтовой авиации, абсолютно развитая аэрокосмическая промбаза. У Украина – горстка самолетов, которым едва могут восстановить повреждения. Я не говорю о том, что у России имеется в огромном количестве: БПЛА и крылатые ракеты на сверхзвуке. Для победы и сражения у нее вполне хватает энергии и промышленности", – пишет автор.

Источник: The Daily Reckoning ✓ Надежный источник
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