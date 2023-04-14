ВС России прорвались к последней линии обороны ВСУ в Бахмуте

ВС России прорвались к последней линии обороны ВСУ в Бахмуте
MOD Russia/www.globallookpress.com
В городе гремит артиллерия

Штурмовые подразделения "Вагнера" прорвали оборону противника в Бахмуте. В настоящее время бои идут в районе городской железной дороги.

По словам военного эксперта Бориса Рожина, cсылающегося на российских военкоров, судя по геолокации с кадров вооруженных сил Украины, Киев полностью лишился контроля над центром города.

Параллельно "вагнеровцы" теснят украинские войска на окраинах юго-западной части Артемовска. ВСУ жалуются на бесперебойную работу российской артиллерии. Украинская армия пытается развить контратаку по нескольким улицам на южных участках, однако в позиционных боях переломить ситуацию не смогла.

В настоящее время железнодорожные пути остаются под контролем ВСУ.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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