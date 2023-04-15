Украинцам отрезали пути отступления

Мясорубка под Артемовском продолжается. Несмотря на колоссальные потери в живой силе, незалежные военные начальники не желают признавать поражение и не прекращают отправлять на верную смерть несчастных украинских вояк. Более того, выяснилось, что теперь на этом направлении орудуют заградотряды.



Такой пугающей информацией с общественностью поделился один из бойцов ЧВК "Вагнер", которой участвует в штурме населенного пункта. Мужчина сообщил, что роль заградительных отрядов возложили на плечи пограничников, которые были переброшены под Бахмут (украинское название города) с Западной Украины.



Боец сообщил, что о таком решении украинских военных начальников стало известно благодаря рассказам перепуганных местных жителей. Главная задача карателей заключается в том, чтобы не позволить несчастным мобилизованным украинцам отступать с поля боя.

"Бей своих, чтобы чужие боялись", "Пусть их пользуют, как хотят", "Меня радует, что они сдаются, хотя приходится отрывать кусок хлеба от наших бойцов", "Из пограничников сделали карателей своих же",

– активно комментируют ситуацию российские интернет-пользователи.

