"Бей своих": под Артемовском орудуют безжалостные заградотряды

"Бей своих": под Артемовском орудуют безжалостные заградотряды
Фото: www.unsplash.com
Украинцам отрезали пути отступления

Мясорубка под Артемовском продолжается. Несмотря на колоссальные потери в живой силе, незалежные военные начальники не желают признавать поражение и не прекращают отправлять на верную смерть несчастных украинских вояк. Более того, выяснилось, что теперь на этом направлении орудуют заградотряды.

Такой пугающей информацией с общественностью поделился один из бойцов ЧВК "Вагнер", которой участвует в штурме населенного пункта. Мужчина сообщил, что роль заградительных отрядов возложили на плечи пограничников, которые были переброшены под Бахмут (украинское название города) с Западной Украины.

Боец сообщил, что о таком решении украинских военных начальников стало известно благодаря рассказам перепуганных местных жителей. Главная задача карателей заключается в том, чтобы не позволить несчастным мобилизованным украинцам отступать с поля боя.

"Бей своих, чтобы чужие боялись", "Пусть их пользуют, как хотят", "Меня радует, что они сдаются, хотя приходится отрывать кусок хлеба от наших бойцов", "Из пограничников сделали карателей своих же",
– активно комментируют ситуацию российские интернет-пользователи.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
новости партнеров

Арабские Эмираты нанесли неожиданный удар по России

Запад старается прогнуть другие страны

"Удар молота" по США: как Путин разгромит Байдена

В Америке готовятся к худшему

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей