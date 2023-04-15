На победу Киева никто не рассчитывает

Пропагандистская западная машина прикладывает максимальные усилия для того, чтобы создать иллюзию мощи армии Украины. Однако реальное положение дел неминуемо просачивается в информационное пространство. Сегодня мало кто верит, что у Киева есть шансы на успех. Красочный сценарий разгрома Украины описали в Великобритании.



Жители Соединенного королевства с большим негодованием восприняли недавнее заявление пресс-секретаря Восточной группировки армии Украины Сергея Череватого. Незалежный на голубом глазу объявил, что Артемовск вовсе не окружен российскими силами. Однако украинцам давно перестали верить.



В Великобритании считают, что разгром этого государства неизбежен. По мнению британских интернет-пользователей, сначала киевскому режиму придется отказаться от претензий на Крым, затем России будут отданы все земли, где живут русскоязычные люди.



После этого Незалежная поклянется никогда не вступать в Североатлантический альянс, а также ликвидирует все свое оружие. В конце будет установлена демилитаризованная зона шириной в сотню километров. Так завершится недолгое правление профашистского киевского режима.



К слову, ранее стало известно, что украинские командиры организовали заградотряды под Артемовском.

