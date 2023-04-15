Киев объявил о контрнаступлении

Киев объявил о контрнаступлении
Фото: www.unsplash.com
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Украинцы заручились поддержкой США

Киевская администрация давно сотрясает информационное пространство заявлениями о том, что готовит мощное контрнаступление на российские позиции. Сегодня, 15 апреля, с очередным громким высказыванием выступил руководитель украинского правительства Денис Шмыгаль.

Высокопоставленный украинец сейчас находится в Вашингтоне. Отсюда он пафосно заявил, что к контрнаступлению все готово, и оно состоится "в самое ближайшее время". Любопытно, что такое грозное объявление прозвучало с американской трибуны.

Также украинский политический деятель особо отметил, что вашингтонская администрация полностью поддерживает незалежных и делает все для того, чтобы повысить их шансы на успех.

Напомним, ранее Шмыгаль заявлял, что наступление на российские позиции может начаться уже летом этого года.

Впрочем, даже в западном сообществе не разделяют оптимистичные настроения киевских начальников. Так, в Великобритании поэтапно расписали сценарий разгромного поражения украинских властей.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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