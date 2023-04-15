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Киевская администрация давно сотрясает информационное пространство заявлениями о том, что готовит мощное контрнаступление на российские позиции. Сегодня, 15 апреля, с очередным громким высказыванием выступил руководитель украинского правительства Денис Шмыгаль.
Высокопоставленный украинец сейчас находится в Вашингтоне. Отсюда он пафосно заявил, что к контрнаступлению все готово, и оно состоится "в самое ближайшее время". Любопытно, что такое грозное объявление прозвучало с американской трибуны.
Также украинский политический деятель особо отметил, что вашингтонская администрация полностью поддерживает незалежных и делает все для того, чтобы повысить их шансы на успех.
Напомним, ранее Шмыгаль заявлял, что наступление на российские позиции может начаться уже летом этого года.
Впрочем, даже в западном сообществе не разделяют оптимистичные настроения киевских начальников. Так, в Великобритании поэтапно расписали сценарий разгромного поражения украинских властей.
Запад старается прогнуть другие страны