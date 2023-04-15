Американский полковник потряс Киев дурными новостями о Крыме

Американский полковник потряс Киев дурными новостями о Крыме
Фото: Aleksander Lyskin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Пылкие речи украинцев ни к чему не приведут

Вопреки реальному развитию ситуации, киевская администрация не прекращает громко заявлять о своих "неминуемых" победах. Спустить украинских верховодов с небес на землю решил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор. Отставной американский полковник оценил шансы украинской армии заграбастать Крымский полуостров.

Опытный военный из Соединенных Штатов Америки подчеркнул, что возможности Вооруженных сил Незалежной провести успешную операцию по захвату Крыма стремятся к нулю.

Макгрегор с горечью отметил, что вероятность такого исхода событий примерно равна возможности американских налогоплательщиков получить обратно в казну страны сотни миллионов долларов, затраченных на поддержку Киева.

В целом, американский военный весьма негативно оценивает силы, захватившие на Украине власть. По его наблюдениям, сегодня Незалежная является "деспотичной страной, напоминающей однопартийную фашистскую модель".

Тем временем, Киев продолжает сыпать громкими заявлениями. Так, власти объявили о контрнаступлении на российские позиции в самое ближайшее время.

Источник: YouTube-канал Judging Freedom ✓ Надежный источник
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