Раскрыт главный секрет контрнаступления ВСУ

Раскрыт главный секрет контрнаступления ВСУ
Sebastian Kahnert/www.globallookpress.com
Противник готовит атаку в "три волны", указывает аналитик

Обещанное ВСУ контрнаступление будет проходить сразу в три этапа. В первый пройдут пехотные части, затем двинется с места легкая бронетехника, следом – тяжелое вооружение с элитными частями, которые Киев приберег как раз для этой атаки, указал военный аналитик Борис Джерелиевский.

Таким образом, в первую волну слабо подготовленная пехота должна обрушиться на Россию всей силой, чтобы где-то обнажить слабые звенья ВС России по всей линии фронта. На выявленную брешь и бросят вторую волну с бронетехникой, переданной Западом. Туда же отправят и пикапы с установленными пулеметами.

Если вторая волна позволит ВСУ добиться успеха, генштаб отправит на расширение "дыры" Леопарды с пехотой. Задача атакующей группировки последней войны – максимально расширить образованный прорыв.

В настоящее время, считает Джерелиевский, уровень подготовки противника откровенно слаб – Киев делает ставку на численность, а не на подготовку, пытаясь "завалить числом".

"Потери у них будут чудовищны. Для развития успеха нужно подготовить им еще одиннадцать бригад – из всех двенадцати. Примерно у шести бригад наблюдается дефицит снаряжения, техники с вооружением. Пять бригад вообще не приступили к подготовке", – указал эксперт.

Источник: URA.ru ✓ Надежный источник
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