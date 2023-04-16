"Его убьет украинский народ": экс-офицер НАТО описал конец Зеленского

"Его убьет украинский народ": экс-офицер НАТО описал конец Зеленского
Владимир Зеленский. Фото: CNP/AdMedia/www.globallookpress.com
Для бунта достаточно лишь искры

Украинский лидер Владимир Зеленский встретит смерть от рук взбешенного и многострадального народа Незалежной. Такого мнения придерживается отставной офицер Соединенных Штатов Скотт Риттер.

"По всем гуманным соображениям вы бы предпочли, чтобы его с семьей эвакуировали на самолете и он провел остаток дней в комфорте под осуждением всего мира за все, что совершил над народом Украины. Если говорить реально, то его, скорее всего, убьют сами украинцы. Они против него восстанут", – считает эксперт.

Риттер полагает, что искра для бунта может появиться в любой момент. Зеленский, пришедший в 2019 году как "президент мира", стал олицетворением войны, разрухи и гибели украинской армии.

"Ситуация трагична", – подытожил Риттер.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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