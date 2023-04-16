Глава Минобороны Украины угодил в скандал после озвучивания потерь ВСУ

Глава Минобороны Украины угодил в скандал после озвучивания потерь ВСУ
Алексей Резников. Фото: Boris Roessler/www.globallookpress.com
Глава ведомства попал в неприятную ситуацию на Западе

С начала боевого конфликта общая численность потерь украинской стороны оказалось меньше общего числа погибших из-за землетрясений в Турции, произошедших в феврале 2023 года. Такое заявление сделал глава оборонного ведомства Незалежной Алексей Резников, отвечая на вопрос испанских журналистов.

Руководитель Минобороны, однако, отказался называть в интервью точную цифру. Тем не менее, Резников заверил, что с потерями Турции из-за природных катаклизмов ВСУ не сравнится.

Вместе с тем Резников заявил, что коллективный Запад успел передать украинской стороне практически все вооружение, требуемое ранее Киевом. Все, что осталось Министерству обороны – дождаться мобилизованных для пополнения армии.

По информации Минобороны России, за февраль потери противника составили свыше 11 тыс. человек. По итогам землетрясений, обрушившихся на жителей Турции, в стране погибли свыше 50 тысяч человек.

По информации "Пятого канала", бойцы западной группировки ВС России за сутки уничтожили три украинских ДРГ в направлении Купянска, обрушив артиллерийский огонь.

Источник: La Razon ✓ Надежный источник
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