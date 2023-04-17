Украинские боевики ринулись в контратаку на двух участках

Украинские боевики ринулись в контратаку на двух участках
Фото: www.unsplash.com
Незалежные пытаются добиться хоть какого-то успеха

Тяжелое положение дел в рядах украинской армии не мешает киевским начальникам услаждать слух западных кураторов рассказами о неминуемой "победе" Незалежной. Военные руководители снова отправили своих подчиненных на верную смерть в стремлении порадовать вышестоящих персон. Сегодня, 17 апреля, стало известно о двух попытках провести контратаку со стороны армии Украины.

Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", незалежные вояки ринулись в бой на Ямполовском и Червоно-Дибровском направлениях. Такой информацией с общественностью поделился глава пресс-бюро российской группировки "Центр" Александр Савчук.

Армия России успешно отразила попытки украинцев атаковать наши позиции, передает телеканал "360". Известно, что на первом направлении орудовали бойцы 25-й воздушно-десантной бригады. Враг был уничтожен благодаря слаженной работе артиллеристов.

На Червоно-Дибровском участке прорваться пытались штурмовики 95-й десантной бригады. Разведчики быстро вычислили противника и разнесли его позиции ракетным ударом. На двух вылазках незалежные вояки понесли огромные потери, отмечает "Радио 1".

К слову, ранее стало известно, что Армия России резко продвинулась в Артемовске.

Источник: Минобороны России ✓ Надежный источник
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