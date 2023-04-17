Многие в США способны адекватно оценить ситуацию

Сегодня Вооруженные силы Незалежной находятся в весьма плачевном состоянии. Армия Украины несет колоссальные потери на разных направлениях специальной военной операции по демилитаризации киевского режима. Известный американский полковник, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор дал украинцам дельный совет.



Опытный военный из США подчеркнул, что киевский режим хорошо понимает: проигрыш в конфликте с Россией для них неминуем.

"Российские войска побеждают, это знают как русские, так и сами украинцы", – подчеркнул специалист. Его слова приводит интернет-издание "Общественная служба новостей".

Макгрегор отметил, что Вооруженные силы Незалежной сейчас находятся в ужасном положении. Несмотря на подстрекательство со стороны коллективного Запада и готовность киевских властей завалить поле боя трупами украинцев, у армии Украины нет шансов провести успешное контрнаступление.



Американский военный эксперт посоветовал украинским военачальникам отказаться от амбициозных идей, сложить оружие и немедленно отступить. Иначе потери в рядах незалежных резко возрастут.



К слову, ранее стало известно, что украинцы ринулись в контратаку на двух участках.

