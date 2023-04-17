Курс рубля
- Для рубля наступил "Судный день" - экономист
- Что с курсами валют: россиянам дали дельный совет по доллару
- Плохое будущее валюты РФ: когда курс доллара дорастет до 100 рублей
Сегодня Вооруженные силы Незалежной находятся в весьма плачевном состоянии. Армия Украины несет колоссальные потери на разных направлениях специальной военной операции по демилитаризации киевского режима. Известный американский полковник, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор дал украинцам дельный совет.
Опытный военный из США подчеркнул, что киевский режим хорошо понимает: проигрыш в конфликте с Россией для них неминуем.
"Российские войска побеждают, это знают как русские, так и сами украинцы", – подчеркнул специалист. Его слова приводит интернет-издание "Общественная служба новостей".
Макгрегор отметил, что Вооруженные силы Незалежной сейчас находятся в ужасном положении. Несмотря на подстрекательство со стороны коллективного Запада и готовность киевских властей завалить поле боя трупами украинцев, у армии Украины нет шансов провести успешное контрнаступление.
Американский военный эксперт посоветовал украинским военачальникам отказаться от амбициозных идей, сложить оружие и немедленно отступить. Иначе потери в рядах незалежных резко возрастут.
К слову, ранее стало известно, что украинцы ринулись в контратаку на двух участках.
Украинцам отрезали пути отступления