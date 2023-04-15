Контроль установлен: Армия России резко продвинулась в Артемовске

Контроль установлен: Армия России резко продвинулась в Артемовске
Наши бойцы отлично справляются с задачей

Артемовск (украинское название –Бахмут) остается одной из самых горячих точек на полях специальной военной операции по демилитаризации киевского режима. Сегодня, 15 апреля, стало известно, что наши бойцы серьезно продвинулись в этом направлении.

Так, вагнеровцам удалось взять под полный контроль еще два квартала в многострадальном населенном пункте. Военные закрепились на северной и южной окраинах. Такой информацией с общественностью поделились в главном оборонном ведомстве нашей страны.

Кроме того, стало известно, что при отступлении украинские боевики злонамеренно крушат объекты городской инфраструктуры и дома местных жителей. Это сделано для того, чтобы снизить темпы продвижения Армии России, а также посеять хаос в округе.

Официальный представитель оборонного министерства Российской Федерации Игорь Конашенков подчеркнул, что на сегодняшний день перед Вооруженными силами нашей страны стоит приоритетная задача – изгнание противника из Артемовска, передает "Пятый канал".


Источник: Минобороны России ✓ Надежный источник
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