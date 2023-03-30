"Кинжал" уничтожил теневой штаб НАТО: убиты десятки западных офицеров

"Кинжал" уничтожил теневой штаб НАТО: убиты десятки западных офицеров
MOD Russia/www.globallookpress.com
Генштаб украинских войск уже успел передать списки погибших американцам

В начале марта российские ВКС нанесли ракетный удар по совместному центру командования и связи ВСУ и НАТО. Он, утверждают медиа, находился недалеко от Львова на 120-метровой глубине.

Там, по некоторым данным, работали порядка трехсот человек – офицеры и военные советники НАТО. 9 марта в сводке МО РФ появилась информация следующего содержания: неделей ранее Киев устроил теракт в Брянской области. После этого последовал "удар возмездия" с применением "Кинжалов".

В злополучном бункере же работали специалисты центра управления и планирования операциями Североатлантического альянса в регионе. Объект прикрывали системы ПВО Iris-R и NASAMS, которых также не стало после удара. Из развалин вытащили 40 тел. Остальные жертвы до сих пор находятся под грудой камней и металла.

В материале также говорится, что Киев не стал сообщать об ударе по бункеру, который привел к массовой гибели офицерского звена в штабе альянса. Однако в конце марта делегация Генерального штаба ВСУ успела "заскочить" к посольству Соединенных Штатов в Киеве, чтобы передать списки погибших в ходе удара "Кинжала".

В скором времени станет известно, какой урон нанесет потеря центра командованию ВСУ в попытках провести операцию против наступающих на Донецком направлении сил РФ.

Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что не верит в способность украинских войск одержать победу над Россией. Однако Вашингтон, считает аналитик, никогда не станет мириться с победой Москвы, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Источник: Московский Комсомолец ✓ Надежный источник
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