В НАТО готовы "слить" Зеленского

В НАТО готовы "слить" Зеленского
White House/www.globallookpress.com
Украину теперь слишком дорого содержать

Провал наступления, к которому готовятся украинские войска, лишь усилит западные тенденции к заключению мира с Российской Федерацией, либо заморозке конфликта. Соответствующее мнение выразил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Глава внешнеполитического ведомства уверен, что союзники не только занимаются поставками военной помощи для украинской армии – параллельно ведущие страны коллективного Запада пытаются найти способ выйти из конфликта невоенным путем – в частности, Кулеба считает, что те готовят формулу "в духе Минска-3".

Если же наступление захлебнется, поставки западной военной помощи окажутся под вопросом. Кураторы поставили политическое руководство Украины перед следующим условием: ближайшее сражение будет решающим. В противном случае ни о каких поставках больше не будет и речи.
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