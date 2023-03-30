Впервые озвучен срок взятия Артемовска

Основная часть города под контролем РФ

В настоящее время российские войска контролируют минимум 70% территории Бахмута, сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

По словам чиновника, российские штурмовые подразделения берут район за районом. "Вагнеровцы" атакуют противника сразу с нескольких направлений.

Вооруженные силы Украины перебрасывают силы, сжигая собственные резервы. Командование ВСУ и не думает сдавать город, из-за чего расходует живую силу в огромном количестве.

По словам Пушилина, полный переход Бахмута под контроль России не будет растянут на длительное время. Однако о конкретном сроке чиновник умолчал.

"Трудно назвать точную дату, однако, моим глубоким убеждениям, период не растянется надолго. Уже так", – уточнил Пушилин.