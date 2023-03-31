Всушникам не позавидуешь

Начальники Вооруженных сил украинского государства продолжают рассказывать о том, что в самое ближайшее время незалежные вояки бросятся в контрнаступление. Так называемая "весенняя кампания" уже долгое время остается на слуху. Однако многие западные эксперты уверены, что украинцев ждет провал.



Так, отставной генерал-лейтенант Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки Марк Хертлинг предсказал украинским боевикам серьезные трудности во время распиаренного наступления.



Опытный военный отметил, что украинским бойцам необходим отдых. Вояки истощены бесконечными столкновениями с российскими бойцами. Более того, в рядах ВСУ сегодня очень много новобранцев, которые не смогут отсидеться в окопах, а будут брошены в бой с оружием, которое им плохо известно.

"Украинским войскам нужно восстановиться. Это тяжело", – рассуждает американский эксперт.

Такое печальное положение дел не позволит Вооруженным силам Незалежной одержать победу. По мнению генерал-лейтенанта, украинцы способны отбить некоторые территории, однако о серьезных достижениях говорить не приходится.

