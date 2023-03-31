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Начальники Вооруженных сил украинского государства продолжают рассказывать о том, что в самое ближайшее время незалежные вояки бросятся в контрнаступление. Так называемая "весенняя кампания" уже долгое время остается на слуху. Однако многие западные эксперты уверены, что украинцев ждет провал.
Так, отставной генерал-лейтенант Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки Марк Хертлинг предсказал украинским боевикам серьезные трудности во время распиаренного наступления.
Опытный военный отметил, что украинским бойцам необходим отдых. Вояки истощены бесконечными столкновениями с российскими бойцами. Более того, в рядах ВСУ сегодня очень много новобранцев, которые не смогут отсидеться в окопах, а будут брошены в бой с оружием, которое им плохо известно.
"Украинским войскам нужно восстановиться. Это тяжело", – рассуждает американский эксперт.
Такое печальное положение дел не позволит Вооруженным силам Незалежной одержать победу. По мнению генерал-лейтенанта, украинцы способны отбить некоторые территории, однако о серьезных достижениях говорить не приходится.
Лидер намеренно действует крайне осторожно