Дела незалежных плохи

Представители киевского режима всеми силами стараются создать видимость несокрушимости Вооруженных сил Украины. Однако очевидно, что положение ВСУ оставляет желать лучшего. Печальным прогнозом о будущем украинских вояк поделился экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.



Эксперт внимательно следит за развитием событий на фронтах специальной военной операции. По его прогнозам, после сдачи Артемовска (украинское название – Бахмут), Армия России освободить Авдеевку, что нанесет сокрушительный удар по киевскому режиму.



Соскин отметил, что сейчас этот населенный пункт становится новым Бахмутом для незалежных вояк. Город фактически взят в клещи, украинский противник несет колоссальные потери. После победы российские бойцы могут пойти на прорыв и выйдут прямо на Днепр.

"Может быть колоссальный прорыв фронта и угроза функционированию суверенитета Украины", – с прискорбием констатировал украинский специалист.

К слову, ранее бывший лидер нашей страны Дмитрий Медведев подчеркнул, что в случае появления на Украине миротворцев НАТО, они станут законной целью для ВС РФ, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

