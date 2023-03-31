Колоссальный прорыв: под Авдеевкой всушникам устроят "новый Бахмут"

Колоссальный прорыв: под Авдеевкой всушникам устроят "новый Бахмут"
Фото: www.unsplash.com
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Дела незалежных плохи

Представители киевского режима всеми силами стараются создать видимость несокрушимости Вооруженных сил Украины. Однако очевидно, что положение ВСУ оставляет желать лучшего. Печальным прогнозом о будущем украинских вояк поделился экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Эксперт внимательно следит за развитием событий на фронтах специальной военной операции. По его прогнозам, после сдачи Артемовска (украинское название – Бахмут), Армия России освободить Авдеевку, что нанесет сокрушительный удар по киевскому режиму.

Соскин отметил, что сейчас этот населенный пункт становится новым Бахмутом для незалежных вояк. Город фактически взят в клещи, украинский противник несет колоссальные потери. После победы российские бойцы могут пойти на прорыв и выйдут прямо на Днепр.

"Может быть колоссальный прорыв фронта и угроза функционированию суверенитета Украины", – с прискорбием констатировал украинский специалист.

К слову, ранее бывший лидер нашей страны Дмитрий Медведев подчеркнул, что в случае появления на Украине миротворцев НАТО, они станут законной целью для ВС РФ, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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