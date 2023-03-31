Действия Зеленского резко осудили

Американские интернет-пользователи выступили с резким осуждением действий украинского лидера Владимира Зеленского. Недавно глава Незалежной объявил, что не будет выводить украинских вояк из Артемовска, так как боится негативной реакции со стороны Вашингтона.



Простые американцы считают, что таким образом бывший комик в очередной раз продемонстрировал наплевательское отношение к собственному народу. США уверены, что, как только запахнет жареным, Зеленский все бросит и отчалит за границу.



В социальных сетях американцы отмечают, что киевские руководители не считают жертвы среди украинских вояк, а также абсолютно не тревожатся, что налогоплательщики из США вынуждены содержать их военную машину.

"Самое время сгрести всю захапанное, прыгнуть в вертолет, улететь в США и там припеваючи жить на деньги налогоплательщиков", – дают прогнозы по ближайшим действиям Зеленского американские интернет-пользователи.

