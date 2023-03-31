Шольц четко обозначил сроки прекращения боев на Украине

Шольц четко обозначил сроки прекращения боев на Украине
Олаф Шольц. Фото: Kay Nietfeld/dpa/www.globallookpress.com
Прогноз Берлина не вселяет оптимизм

Немецкий канцлер Олаф Шольц принимает самое деятельное участие в конфликте, развернувшемся на территории украинского государства. Сегодня, 31 марта, он поделился прогнозом о том, сколько еще будут длиться кровопролитные бои.

По мнению руководителя берлинской администрации, конфликт может продолжаться еще от двух до четырех лет. Таким образом, завершение противостояния может произойти аж в 2027-м году.

При этом немецкий канцлер подчеркнул, что Германия и дальше будет всеми силами поддерживать киевский режим. Шольц понимает, что его родной стране придется потратить колоссальные средства на помощь украинским властям, однако официальный Берлин к этому полностью готов.

Что нельзя сказать о простых немцах. Жители Германии давно высказывают недовольство по поводу действий местных властей. Например, они активно поддержали главу России Владимира Путина в позиции по теракту на "Северных потоках".

К слову, накануне Шольц принимал у себя в гостях британского короля Карла III, отмечает интернет-издание "МИР24". Как известно, Лондон также весьма заинтересован в затягивании конфликта.

Источник: Frankfurter Allgemeine Zeitung ✓ Надежный источник
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