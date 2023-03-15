Жители Германии трезво оценивают ситуацию

Террористическую атаку на российские газовые магистрали "Северные потоки" снова активно обсуждают. Недавно в западной прессе объявили, что за терактом якобы стоит некая проукраинская группировка. Наш президент уже подчеркнул, что подобные заявления кажутся весьма неправдоподобными. С ним полностью согласны многие жители Германии.



Владимир Владимирович не стал стесняться в выражениях и назвал "полной чушью" версию о том, что теракт осуществили украинские активисты. Жители Германии поддержали нашего президента в интернет-пространстве.



Немцы подчеркивают, что любой мало-мальски сведущий в вопросе глубоководных погружений человек понимает, что группировка энтузиастов не могла совершить подобную операцию – здесь явно работали высокопоставленные профессионалы. Люди называют распространенную западной прессой версию "нелепой".

"Заявление господина Путина звучит вполне логично. Но кто поверит "злому злодею", – с иронией пишут в Сети немцы, намекая на растиражированную байку о виновности нашей страны во всех смертных грехах.

Другие также отметили, что "сказка про украинцев" не насторожила официальный Берлин, что может говорить о том, что его суверенность давно потеряна.

