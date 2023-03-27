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Россия вправе требовать от Запада компенсацию за ущерб при инцидентах на "Северных потоках". Однако тот начнет активно саботировать российскую резолюцию о расследовании дела, отказываясь признавать теракт. Такого мнения придерживается политолог, глава Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
Сейчас, указал политолог, явно не стоит ждать каких-то компенсаций – Запад отказывается выводить на чистую воду заказчика и исполнителя в одном лице. Европа не станет выступать против Соединенных Штатов, интересы которой и реализует.
Нужно помнить, что Запад заморозил российские активы. Поэтому вести переговоры с преступником на правовом языке, требуя от него ответа на его же поле, совершенно бессмысленно.
Расследованием дела занимаются спецслужбы Дании. Которая, кстати, уже сообщила, что готова допустить к анализам расследования Nord Stream 2 AG – правда, этим и ограничилась.
Иными словами, делает вывод Бирический, все прекрасно понимают суть дела, а потому на заказчика выходить никто не станет.
"А кто на Западе захочет ругаться с Соединенными Штатами?" – подвел итоги политолог.
Москве есть, чем "порадовать" партнеров