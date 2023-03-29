Объект изучают эксперты

Сегодня, 29 марта, в Дании отчитались о результатах обследования морского дна рядом с местом вопиющей диверсии на российских газовых магистралях "Северные потоки". Объект, об обнаружении которого ранее писали в прессе, уже достали на поверхность.



Как сообщили представители Датского энергоагентства, этим объектом оказался морской дымовой буй. РИА "Новости" публикуют фотографии находки датчан.

В агентстве также сообщили, что днем ранее были окончены работы по подъему на сушу объекта, который изначально вызвал большие подозрения. В итоге находка оказалась пустым морским буем. Эти объекты используют для визуальной маркировки. Никакой угрозы для безопасности буй не представляет, подчеркнули датские эксперты.



Отдельно отмечается, что при подъеме и изучение объекта присутствовали представители оператора российского трубопровода, компании Nord Stream 2AG.

