На Западе стараются держать все в тайне

Ко взрывам на "Северных потоках" могла быть причастна не одна яхта, как об этом сообщалось ранее. После нескольких месяцев расследования специалисты полагают, что помимо "Андромеды" могло быть еще одно судно, пишет The Washington Post.

Представители США и Европы на условиях анонимности заявили, что до сих пор точно не знают, кто стоит за подводной атакой. Некоторые не верят, что команда из шести человек могла быть способна на такое. В первую очередь к этим выводам их подталкивает то, что даже самые опытные дайверы с трудом могли бы погрузить взрывчатку на такую глубину и медленно подняться на поверхность. Операция потребовала бы нескольких погружений, поэтому "Андромеду" смогли бы обнаружить. Легче всего было осуществить все в дистанционном формате.

"Официальные лица шепчутся о потенциальной причастности польского или украинского правительства к нападению. По мнению некоторых, у Польши, возможно, был мотив, учитывая, что она была одним из самых ярых критиков проекта "Северный поток"",

– указывается в статье.

Сейчас поляки перебрасывают стрелки на Москву, заявляя, что ей было выгодно устроить подобную диверсию. Некоторые официальные лица Польши сомневаются, что президент Анджей Дуда мог согласовать подрыв "Северных потоков", поскольку это привело бы к расколу внутри ЕС и НАТО.

Журналисты напомнили, что подозрения падают и на Украину после перехвата сообщений проукраинских лиц о подрыве российских газопроводов. В них они обсуждали потенциальное нападение на объекты инфраструктуры.