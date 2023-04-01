ВСУ готовятся к форсированию Днепра

ВСУ готовятся к форсированию Днепра
Kay Nietfeld/www.globallookpress.com
Наступать будут с новой техникой НАТО

В подконтрольной украинской стороне части Запорожской области скоплен костяк ВСУ, необходимый для форсирования Днепра. Об этом сообщил член главного совета областной администрации Владимир Рогов.

По словам чиновника, речь идет о живой силе украинских военнослужащих, обладающих соответствующими навыками для форсирования реки и захвата Запорожской атомной энергостанции.

Рогов также сообщил, что ВС России атаковали недавно позиции противника у села Разумовка для срыва попыток врага выдвинуть диверсионные группы.

До этого чиновник уточнял, что противник стягивает к линии боевого соприкосновения на запорожском направлении военную технику, включая артиллерию и танки, переданные западными союзниками Киеву.

Украинские войска регулярно "прощупывают" оборону российской армии на запорожском и херсонском направлении, отправляя туда живую силу, которая тут же уничтожается ВС РФ,

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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