Названы фантастические цифры

Киев допускает серьезнейшую ошибку – научный сотрудник одного из НИИ на Украине, генерал Виктор Муженко утверждает, что политическое руководство страны сильно недооценивает противника и численность личного состава армии России.

Примерно у 50% общевойсковых армий в составе ВС РФ имеются минимум по одной развернутой дивизии, считает Муженко. Они предназначены вовсе не для штурма позиций украинцев в Бахмуте – речь идет об операциях более масштабного характера, вроде атаки по скоплениям ВСУ к северо-востоку от Харькова.

Весной 2023 года, считает генерал, российские войска будут усиливать натиск на юго-восточном направлении от Купянска-Лимана до Авдеевки с Угледаром.

Муженко уверен, что у России найдутся такие резервы. А все утверждения с противоположной точкой зрения аналитик считает "поверхностными". Численность личного состава в войсках РФ, привлеченного к специальной операции, считает спикер – 526 тыс. Вдоль границ с Украиной сосредоточено еще порядка 400 тыс.

"Скрытые резервы", продолжил украинский генерал, находятся на завершающем этапе своей подготовки в учебном центре. Они и доукомплектуют воинские части, чтобы сформировать новую группировку.