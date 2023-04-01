Зеленского предупредили о "скрытых резервах" российской армии

Зеленского предупредили о "скрытых резервах" российской армии
Владимир Зеленский. Фото: Presidential Office of Ukraine/www.globallookpress.com
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Названы фантастические цифры

Киев допускает серьезнейшую ошибку – научный сотрудник одного из НИИ на Украине, генерал Виктор Муженко утверждает, что политическое руководство страны сильно недооценивает противника и численность личного состава армии России.

Примерно у 50% общевойсковых армий в составе ВС РФ имеются минимум по одной развернутой дивизии, считает Муженко. Они предназначены вовсе не для штурма позиций украинцев в Бахмуте – речь идет об операциях более масштабного характера, вроде атаки по скоплениям ВСУ к северо-востоку от Харькова.

Весной 2023 года, считает генерал, российские войска будут усиливать натиск на юго-восточном направлении от Купянска-Лимана до Авдеевки с Угледаром.

Муженко уверен, что у России найдутся такие резервы. А все утверждения с противоположной точкой зрения аналитик считает "поверхностными". Численность личного состава в войсках РФ, привлеченного к специальной операции, считает спикер – 526 тыс. Вдоль границ с Украиной сосредоточено еще порядка 400 тыс.

"Скрытые резервы", продолжил украинский генерал, находятся на завершающем этапе своей подготовки в учебном центре. Они и доукомплектуют воинские части, чтобы сформировать новую группировку.

Источник: Московский Комсомолец ✓ Надежный источник
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