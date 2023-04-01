ВСУ впервые озвучили причину своего провала в Бахмуте

ВСУ впервые озвучили причину своего провала в Бахмуте
MOD Russia/www.globallookpress.com
С таким противником украинские силы еще не сталкивались

ВСУ отступают от своих позиций в Бахмуте, не имея возможности контратаки и удара по российской артиллерии, уничтожающей укрепления противника с его огневыми точками. По словам одного из украинских военнослужащих, штурмовые группы с российской стороны таким образом продвигаются "квартал за кварталом", медленно, но верно выдавливая ВСУ из городской черты.

Под натиском артобстрела россиян укрепления ВСУ, оборудованные в разрушенных домах, рушатся. Украинские подразделения отступают, не имея никакой поддержки. 

Противник и сам признается, что укрепрайоны и огневые точки ВСУ строят в пределах гражданских объектов – либо в квартирах мирного населения, передает "Военное обозрение".

По словам временно исполняющего обязанности главы ДНР Дениса Пушилина, Бахмут перейдет под контроль российской армии в кратчайшие сроки.



Источник: Военное обозрение ✓ Надежный источник
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