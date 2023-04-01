В России назвали способ лишить НАТО главного оружия

В России назвали способ лишить НАТО главного оружия
Ministry of Foreign Affairs of R/www.globallookpress.com
И сорвать планы Украины, разработанные совместно с американцами

Взятие Артемовска обеспечивает российскую группировку возможностью задержать наступление противника. Полностью гарантировать срыв нельзя – все-таки от этого зависит политический рейтинг Владимира Зеленского и его дальнейшие контакты с американцами, давшими приказ. Однако победа в Бахмуте позволит РФ существенно снизить наступательные способности противника, уверен военный эксперт Юрий Кнутов.

Сейчас ВСУ массово используют дроны для уничтожения оборонительных укреплений россиян. Тактика такова: послать БПЛА, а затем бросить танковые части в полосу прорыва.

Спасение от таких дронов – системы РЭБ, которые будут глушить их помехами с помощью станций. Поэтому нужно готовить радиоразведку.

Такие комплексы, считает Кнутов, необходимо размещать не на гражданской и военной автотехнике, а в бронетранспортерах.

Современные конфликты, продолжил аналитик, не обходятся без дронов. ВСУ готовы действовать по тактике американцев: если сбить "головной" дрон, по которому всему рою передается управление на поле боя, данные передаются в автоматическом режиме соседнему. Выискивать в рое командный беспилотник совершенно бессмысленно. Поэтому действовать нужно с помощью РЭБ.

"Помните о передаче информации со спутников на командные пункты, когда за 18 секунд уничтожаются Т-72? Все эти испытания, которые проводили американцы, применяются сейчас на Украине. Такая угроза существует", – указал специалист.

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