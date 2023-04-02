Запад готовится отказаться от помощи Украине: названо главное условие

Украинцы надеются на скорую победу

Западные государства могут отказаться от поставок военной технике Украине, если они не увидят достаточного прогресса на поле боя, утверждают журналисты AP.

Новый сезон военного противостояния украинцы начинают с притоком мощного вооружения НАТО. Это танки Leopard 2, которые прибыли со стороны Германии, Польши, Канады и Норвегии, британские Challenger, а также Abrams. В будущем ожидается прибытие двух дивизионов "Леопардов" второй версии, а также около семи батальонов первой.

В статье указывается, что если бы Запад не стал поставлять вооружение Украине, то она потерпела бы поражение еще в первые месяцы. Сейчас украинцы надеются, что западная техника помощжет им прорвать сухопутный коридор в Крым.

В ближайшее время обе стороны конфликта будут "раздирать друг друга на куски", чтобы получить преимущество за столом переговоров, считают журналисты. Однако впереди еще один решающий момент.

"Если Киеву не удастся добиться прогресса на поле боя с помощью поставляемого с Запада оружия, союзники могут не захотеть отправлять ему дополнительное дорогостоящее оборудование", – указывают они.

Поражение Украины будет иметь серьезные последствия, поскольку поставит под удар "всю европейскую безопасность", заключили в статье.