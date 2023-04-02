Власти КНДР обратились к Зеленскому с предупреждением об атаке

Решение украинского президента возмутило Пхеньян

Сестра руководителя Северной Кореи, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Ким Е Чен опубликовала заявление для прессы, в котором обратилась у украинским властям с предупреждением. В нем политик отреагировала на амбиции Владимира Зеленского сделать Украину ядерной державой.

Ким заявила, что украинский лидер ошибочно полагает, будто бы обладание ядерным оружием поможет Киеву защитить собственное государство. Напротив, постоянные заявления об этом все сильнее приближают катастрофу, которая угрожает существованию страны. И Зеленский, по ее словам, совершенно не способен хотя бы на недолго заглянуть в будущее и понести ответственность за свои слова.

Своими заявлениями глава Украины пытается продлить собственное политическое существование, уверена Ким Е Чен.

"Тупое политическое чувство и недостаток здравого разума правителя приведут страну и нацию к непролазной пропасти гибели – вот таково положение дел в мире", – написала она.

Политик уверена, что если Украина и дальше продолжит развивать ядерную риторику, то приблизит ядерный удар по своей территории со стороны России. И США, по ее словам, защищать страну не станут.