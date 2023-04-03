Такие ракеты Запад точно "заслужил", уверен аналитик

При прямой войне с Североатлантическим альянсом Россия без промедления нанесет тактический ядерный удар гиперзвуковыми ракетами, перехват который сегодня не представляется возможным. Соединенные Штаты уже испытали это на себе, утверждает военный аналитик Александр Перенджиев.

По словам эксперта, после атаки "Кинжала" Запад начал кричать о передаче украинской армии снарядов с обедненным ураном, а затем НАТО провели военные учения с отработкой ударов по Петербургу.

Перенджиев напомнил, что после атаки "Кинжалом" по одному из центров управления из Украины в США отправились "гробы с американскими генералами". Ответная реакция не заставила долго себя ждать – США решили повысить ставку.

"Из-за того, что мы защищаемся, они нас еще больше ненавидят", – высказался военный политолог.

Москва же должна проявлять больше решительности и дальновидности в своих действиях – на каждый шаг Запада нужно делать встречный, куда более мощный ход.

Американский аналитик Скотт Риттер же считает, что у Белого дома стремительно тают основания для веры в победу режима Владимира Зеленского – глава Объединенного комитета начальников штабов и армии США Марк Милли теперь все чаще использует фразу "когда Россия победит", а не "если победит", как раньше, пишет РИА ФАН.