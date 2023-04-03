Киев готов бить и по армии, и по гражданским

Отправка ДРГ и разведывательные бои свидетельствуют о том, что украинская армия намерена перейти к активным действиям на мелитопольском направлении. Город постоянно обстреливается ВСУшниками, которые таким образом стремятся вселить чувство паники в гражданских – для того, чтобы затем Россия перешла к эвакуации населения. Его Киев может уже уничтожать затем уничтожать на открытой местности, указывает военный эксперт Василий Дандыкин.

Особенность местного климата – открытая степь, которая играет на руку противнику. ВСУ, используя спутниковые данные, могут бить по сухопутному коридору в Крым. Запорожское направление является одним из ключевых для ВСУ, а также для Пентагона, отмечает "Общественная служба новостей".

Дандыкин напомнил, что украинские подразделения "прощупывают" оборону российских войск на всех участках. За минувшие сутки ВС России сорвали две попытки украинских ДРГ провести разведку боем – уничтожено до двадцати бойцов ВСУ.

По информации телеканала "360", в центре Мелитополя 3 апреля раздался взрыв. Пострадал один человек. Местная администрация сообщает о взрыве автомобиля, уточняет RT.