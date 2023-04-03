Назван следующий ход России после взятия Бахмута

Фронт сдвигается на Запад

Над зданием городской администрации в Артемовске развевается российский триколор. В ночь на 3 апреля штурмовики "Вагнера" заняли центр города, который, однако, занят еще не полностью. В западной части Бахмута бои продолжаются.

Военный аналитик Алексей Леонков указал, что взятие города позволит подготовиться к анонсированному наступлению противника. Теперь для окончательного "оформления" оборонительной линии остается взять Авдеевку. В таком случае перед российскими войсками встанет следующая задача: не пропускать группировку противника.

Бахмут является одним из основных объектов обороны на украинском фронте. Контроль над городом обеспечивает ВС России дорогой на Краматорск и Славянск, расположенные на высотах – выбить ВСУ оттуда не представляется выполнимой миссией. С севера, как показала практика, Славянск взять совершенно невозможно.

Украинские подразделения на донецком направлении ни разрезать, ни обойти с флангов (по крайней мере, пока). Обходными маневрами ВС РФ пытаются искать трещины в обороне ВСУ.

Совершенно ясно, что сдавать позиции Киев не собирается – для него вопрос имеет политическое значение. Запад не станет спонсировать Украину, если та не оправдает вложения, указал Леонков.

По информации телеканала "360", за минувшие сутки ВС России ликвидировали на донецком направлении до 285 военнослужащих ВСУ.