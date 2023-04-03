"Иначе уничтожим": Зеленский предъявил России ультиматум

"Иначе уничтожим": Зеленский предъявил России ультиматум
Фото: IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE OFFIC/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Глава страны выступил с резким заявлением

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что ВСУ все так же готовятся к новому наступлению. Однако он отказывается раскрывать какие-либо подробности, опасаясь, что это может повлиять на тактику российских войск.

Лидер заявил, что процесс по подготовке наступления продолжается, но когда именно украинские солдаты будут готовы к конкретным действиям – закрытая информация. Как объяснил Зеленский, он не может дать возможности ВС РФ подготовиться к методам и шагам, на которые решатся ВСУ.

"Но мы это сделаем, и они должны знать это. У них еще есть время уйти оттуда, иначе мы их уничтожим", – выставил он ультиматум Москве.

Ранее российский эксперт рассказал, куда именно собираются ударить ВСУ в ближайшее время. По его словам, самое вероятное направление – в сторону Мелитополя. Об этом говорит тактика, которой в последнее время следуют украинские солдаты.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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